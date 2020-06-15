Украинские пенсии получали 90% пенсионеров на оккупированном Донбассе, – Минсоцполитики

Государство не владеет информацией почти о 150 тыс. пенсионерах, проживающих на временно оккупированной территории Донбасса, тогда как остальные хотя бы раз обращались за выплатой украинской пенсии.

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная заявила в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"По состоянию на 2014 год там (на неподконтрольной территории Донбасса, – ред.) было 1,2 млн пенсионеров. И 90% из них хоть раз за 6 лет обращались по выплате пенсий. Информации о других почти 150 тыс. человек у нас нет. Я разговаривала с некоторыми международными организациями, чтобы они помогли нам выявить таких людей, возможно, даже перевезти", – сказала Лазебная.

Министр подчеркнула, что всем людям, которые заявлены в реестре, государство осуществляет все выплаты на карточки.

"Есть законы Украины, постановления, согласно которым люди должны прийти, и всем, кто обратился, мы платим пенсии и все выплаты. Единственная сложность – необходимость верификации. Сейчас мы думаем над совершенствованием и упрощением механизма получения людьми начисленных выплат", – добавила Лазебная.

На вопрос касательно людей, кому пенсия все же не начислялась, будут ли после деоккупации за ними сохранены накопления пенсий за весь этот период, и каким образом они будут выплачиваться, Лазебная подчеркнула, что это политическое решение.

"Когда будет установлена украинская власть на той территории, мы точно этих людей возьмем под опеку и разработаем усиленные социальные механизмы", – заявила министр.