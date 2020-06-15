Гендиректор "Антонова" заблокировал решение о своем увольнении через суд
Окружной административный суд города Киева приостановил действие решения генерального директора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичюса от 9 июня об увольнении президента госпредприятия "Антонов" Александра Донца.
Об этом сообщили в пресс-службе юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", представляющей интересы ГП "Антонов", передает БизнесЦензор.
Таким образом суд удовлетворил ходатайство самого Донца по его иску о незаконности приказа Айвараса Абромавичюса. Также суд запретил совершать любые действия по изменению данных о президенте ГП "Антонов" в Государственном реестре, в том числе исключать из госреестра сведения о том, что Александр Донец является руководителем госпредприятия.
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Как сообщалось, 9 июня гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус уволил президента ГП "Антонов" Александра Донца.
Временным исполняющим обязанности главы "Антонова" был назначен Александр Лось, вице-президент по проектированию ГП "Антонов.
Перед этим комиссия ГК "Укроборонпром" завершила проверку ГП "Антонов", по результатам которой пришла к выводу о неэффективном управлении государственным предприятием, нецелевом использовании объектов государственной собственности, злоупотреблениях и нарушениях со стороны руководства.
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
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