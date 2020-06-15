Украина начала реализацию программы МБРР для сельского хозяйства на $200 миллионов

Украина начала реализацию программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство". Соглашение о займе по заем в рамках соответствующего проекта было заключено 27 августа 2019 года с Международным банком реконструкции и развития. Сумма займа - $200 млн.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

20 мая этого года, после осуществления Украиной внутригосударственных процедур, соглашение о займе вступило в силу.

Реализация "Программы Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство Украины" позволит Украине смягчить отдельные ограничения на пути к росту участия частного сектора, в частности, малых и средних предприятий (МСП), в сельскохозяйственном рынке факторов производства и рынка товаров Украины.

Для достижения цели Программы запланировано:

создать Государственный аграрный реестр и открыт к нему доступ широкой общественности;

провести инвентаризацию земель государственной собственности и внести сведения о них в Государственный земельный кадастр;

разработать методологию разработки планов землепользования для объединенных территориальных общин;

провести спутниковое картографирование территории Украины;

создать автоматизированную систему оповещения об изменениях в Государственном земельном кадастре;

повысить осведомленность владельцев и пользователей земельных участков относительно прав на землю и способов их защиты;

усилить систему государственного контроля на государственной границе Украины с учетом требований ЕС и лучших мировых практик;

разработать и ввести в эксплуатацию интерактивную информационную систему о безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта.

Мероприятия в рамках проекта будут реализованы исполнителями проекта - Минэкономики, Минрегионом, Минюстом, Госгеокадастром, госпродпотребслужбой, согласно Стратегии содействия привлечению частных инвестиций в сельское хозяйство на период до 2023 года, одобренной распоряжением Кабмина от 5 июля 2019 года №595-р .