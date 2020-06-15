Украина начала реализацию программы МБРР для сельского хозяйства на $200 миллионов
Украина начала реализацию программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство". Соглашение о займе по заем в рамках соответствующего проекта было заключено 27 августа 2019 года с Международным банком реконструкции и развития. Сумма займа - $200 млн.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передает БизнесЦензор.
20 мая этого года, после осуществления Украиной внутригосударственных процедур, соглашение о займе вступило в силу.
Реализация "Программы Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство Украины" позволит Украине смягчить отдельные ограничения на пути к росту участия частного сектора, в частности, малых и средних предприятий (МСП), в сельскохозяйственном рынке факторов производства и рынка товаров Украины.
Для достижения цели Программы запланировано:
- создать Государственный аграрный реестр и открыт к нему доступ широкой общественности;
- провести инвентаризацию земель государственной собственности и внести сведения о них в Государственный земельный кадастр;
- разработать методологию разработки планов землепользования для объединенных территориальных общин;
- провести спутниковое картографирование территории Украины;
- создать автоматизированную систему оповещения об изменениях в Государственном земельном кадастре;
- повысить осведомленность владельцев и пользователей земельных участков относительно прав на землю и способов их защиты;
- усилить систему государственного контроля на государственной границе Украины с учетом требований ЕС и лучших мировых практик;
- разработать и ввести в эксплуатацию интерактивную информационную систему о безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта.
Мероприятия в рамках проекта будут реализованы исполнителями проекта - Минэкономики, Минрегионом, Минюстом, Госгеокадастром, госпродпотребслужбой, согласно Стратегии содействия привлечению частных инвестиций в сельское хозяйство на период до 2023 года, одобренной распоряжением Кабмина от 5 июля 2019 года №595-р .
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