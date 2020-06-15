Дефицит внешней торговли товарами сократился в 3 раза, – Госстат

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-апреле 2020 года сократилось в 3,15 раза по сравнению с январем-апрелем 2019 года – до $0,68 млрд с $2,12 млрд.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, экспорт товаров из Украины за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 1,7% – до $16,09 млрд, импорт – на 9,3% – до $16,76 млрд.

Госстат уточняет, что в апреле по сравнению с мартом 2020 года сезонно скорректированный объем экспорта вырос на 0,7% – до $4 млрд, импорта – сократился на 14,4%, до $3,84 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в апреле 2020 года было позитивным и составило $0,17 млрд, тогда как в марте – отрицательные сальдо составило $0,51 млрд. Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-апреле текущего года составил 0,96 (в январе-апреле 2019 года – 0,89).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 215 стран мира.