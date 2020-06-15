Набсовет "Магистральных газопроводов Украины" избрал нового главу

Наблюдательный совет АО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) избрал своим председателем Фабриса Нуайлана, ранее занимавшего должность старшего исполнительного вице-президента по газу французской энергетической компании Électricité de France (EDF).

Соответствующее решение набсовет принял 12 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, в конце мая Министерство финансов приняло решение о прекращении полномочий председателя наблюдательного совета АО "Магистральные газопроводы Украины" Вальтера Больца.

Нуайлан, ранее также работавший в Министерстве энергетики Франции, вошел в утвержденный в конце февраля 2018 года набсовет МГУ. Кроме него, независимыми директорами наблюдательного совета ПАО "МГУ" были утверждены Карина Лучинкина, которая работала в PwС (PricewaterhouseCoopers), Ян Чадам, который был председателем правления словацкого оператора газотранспортной системы Gaz-System, и Вольтер Больтц (Walter Boltz), который работал в австрийском регуляторном органе E-Control и был избран главой набсовета МГУ.

Представителями государства в Наблюдательном совете являются Адомас Аудицкас и Виктор Пинзенык.

Напонмим, Кабинет министров в сентябре 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором газотранспортной системы стало ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ). ОГТСУ было передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов.