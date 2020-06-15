"Креди Агриколь Банк" присоединился к госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%"

"Креди Агриколь Банк" на минувшей неделе присоединился к государственной программе для поддержки малого и среднего бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины, передает БизнесЦензор.

Банки-партнеры Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" за прошлую неделю выдали 34 новых кредита на общую сумму 23,71 млн грн.

Всего, по состоянию на 15 июня 2020 года, уже выдано 639 кредитов на общую сумму 404,76 млн грн.

В Минфине напоминают. что клиенты уже 16 банков Украины имеют возможность получить кредит по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

В частности, это "Укргазбанк", "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укрэксимбанк", АКБ "Львов", ПУМБ, "Кредобанк", "Альфа-Банк", "Банк Альянс", "ТАСкомбанк", "Банк "Восток", "Поликомбанк", "Мегабанк", "Райффайзен Банк Аваль", КБ "Глобус" и "Креди Агриколь Банк".

На этой неделе Фонд развития предпринимательства, администрирует Программу планирует подписание соответствующего соглашения с АО "ОТП Банк".

Также банки-партнеры продолжают прием заявок на новые инструменты программы, которые были введены правительством во время действия карантинных мер по противодействию пандемии COVID-19 (рефинансирование, оборотные, инвестиционные кредиты производителям медицинского оборудования). Инструменты доступны, буквально, третью неделю, но аккумулированный банками-партнерами спрос на них от украинского бизнеса уже составил 1 1123,23 млн грн.