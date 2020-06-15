МИД рекомендовал украинцам не выезжать за границу без крайней необходимости

Министерство иностранных дел рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок за пределы Украины без крайней необходимости в связи с пандемией коронавируса COVID-19 в мире и ростом числа новых случаев заболевания.

Как сообщает пресс-служба министерства, если путешествие уже запланировало, необходимо прежде всего убедиться в возможности его совершить, передает БизнесЦензор.

Для этого МИД рекомендует связаться с авиакомпанией, туристической фирмой или оператором, через которого вы бронировали поездку, и уточнить актуальное состояние карантина в стране и проверить статус вашего бронирования.

Кроме того, гражданам рекомендовано зарегистрироваться на веб-ресурсе "ДРУГ", связаться с дипломатическим учреждением Украины в стране, куда планируется путешествие, а также с представительством этого государства в Украине. Официальные органы смогут предоставить полную и актуальную информацию о действующих карантинных ограничениях.

Также рекомендуется удостовериться, что страховой полис покрывает потери, которые могут возникнуть в случае чрезвычайной ситуации, в том числе, инфицирование коронавирусом, а также позаботиться о наличии дополнительных средств на случай чрезвычайной ситуации (отмена обратных рейсов и необходимость приобрести новые билеты, вынужденное пребывание в стране дольше запланированных сроков и т.д.).

Как сообщалось, Украина восстановила международные авиарейсы с 15 июня.