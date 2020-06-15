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МИД рекомендовал украинцам не выезжать за границу без крайней необходимости

МИД рекомендовал украинцам не выезжать за границу без крайней необходимости

Министерство иностранных дел рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок за пределы Украины без крайней необходимости в связи с пандемией коронавируса COVID-19 в мире и ростом числа новых случаев заболевания.

Как сообщает пресс-служба министерства, если путешествие уже запланировало, необходимо прежде всего убедиться в возможности его совершить, передает БизнесЦензор.

Для этого МИД рекомендует связаться с авиакомпанией, туристической фирмой или оператором, через которого вы бронировали поездку, и уточнить актуальное состояние карантина в стране и проверить статус вашего бронирования.

Кроме того, гражданам рекомендовано зарегистрироваться на веб-ресурсе "ДРУГ", связаться с дипломатическим учреждением Украины в стране, куда планируется путешествие, а также с представительством этого государства в Украине. Официальные органы смогут предоставить полную и актуальную информацию о действующих карантинных ограничениях.

Также рекомендуется удостовериться, что страховой полис покрывает потери, которые могут возникнуть в случае чрезвычайной ситуации, в том числе, инфицирование коронавирусом, а также позаботиться о наличии дополнительных средств на случай чрезвычайной ситуации (отмена обратных рейсов и необходимость приобрести новые билеты, вынужденное пребывание в стране дольше запланированных сроков и т.д.).

Как сообщалось, Украина восстановила международные авиарейсы с 15 июня.

Автор: 

авіація (2237) МЗС (254) авіасполучення (2495)


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