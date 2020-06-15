В Украине стартовала уборочная кампания, – Минэкономики

Уборочная кампания в Украине стартовала в Одесской и Николаевской областях.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Стартовала жатва в Одесской и Николаевской областях по сбору озимого ячменя. Активный ход уборочной кампании следует ожидать в южных регионах за неделю-две, в остальных областях – в середине июля", – написал Высоцкий.

Украина по состоянию на 11 июня засеяла 15,4 млн га яровых культур, что составляет 99% прогноза (15,5 млн га). На указанную дату засеяно на 500 тыс. га больше, чем в 2019 году.

Таким образом, площади под основными культурами по состоянию на 11 июня составляют: подсолнечник - 6,14 млн га (в 2019 году – 5,8 млн га); кукуруза – 5,38 млн га (4,6 млн га в 2019); ячмень – 1,52 млн га (1,6 млн га в 2019); соя – 1,41 млн га (1,8 млн га в 2019), горох – 282,7 тыс. га, сахарная свекла – 209 тыс. га; пшеница яровая – 184,5 тыс. га; овес – 186,4 тыс. га, гречиха – 68 тыс. га.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что аграрии в 2020 году соберут 65-68 млн тонн урожая зерновых культур против 75 млн тонн в 2019 году.