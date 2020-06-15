"Газпром" впервые признал убыток в первом квартале

Российский "Газпром" в первом квартале 2020 года получил 306,23 млрд рублей убытка по российским стандартам отчетности (РСБУ), тогда как за аналогичный период 2019 года компания получила 199,47 млрд рублей чистой прибыли.

Об этом компания сообщила в ежеквартальном отчете, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Как отмечает агентство, зимние первый и четвертый кварталы являются в годовом цикле компании наиболее значимыми. Во втором и третьем квартале прибыль компании нередко сильно снижалась и даже опускалась в отрицательную зону. Но первый, самый холодный квартал для отчета всегда был одним из опорных, на него в этом десятилетии приходилось до половины всей годовой прибыли компании.

Кроме падения показателей в области поставок газа (добыча упала на 10%, экспорт, по оценкам Интерфакса, – на 20%), значительное влияние на квартальный финансовый результат мог оказать убыток по курсовым разницам в результате обвала курса рубля почти на 20%.

В течение квартала курс доллара США повысился с 61,9057 руб. на 31 декабря 2019 года до 76,4074 руб. на 7 апреля 2020 года.