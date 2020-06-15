Авиакомпании и аэропорты запросили денег из госбюджета на зарплаты сотрудникам

Международные аэропорты "Запорожье" и "Львов" им. Данила Галицкого, государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения "Украэрорух", авиакомпании Azur Air Ukraine и SkyUp Airlines обратились с совместным письмом к президенту, премьер-министру и министру инфраструктуры с просьбой о предоставлении государственной поддержки авиаотрасли в условиях пандемии.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Уже сегодня, судя по убыткам, которые несет весь рынок авиации, можно прогнозировать не только сложный процесс восстановления, но и невозвращение многих участников к работе в принципе. Сама отрасль может оказаться под угрозой исчезновения", – отмечается в сообщении группы авиапредприятий.

Компании констатируют серьезную нехватку ресурсов для выполнения финансовых обязательств по выплате зарплаты, обслуживанию кредитов, лизинговых платежей, по договорам с иностранными партнерами и тому подобное.

В частности, авиапредприятия просят предоставить отрасли безвозвратную финансовую помощь по выплате задолженности по зарплате и налоговые каникулы на налоги, уплачиваемые в связи с ее выплатой. Кроме того, они просят предоставить целевую безвозвратную помощь по погашению задолженности, сформировавшейся с начала действия в стране карантина, за услуги, предоставленные авиабизнесу государственными предприятиями и организациями.

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Помимо этого, компании просят помощь в получении долгосрочных беспроцентных кредитов от государственных банков под гарантии государства для предотвращения кризиса из-за отсутствия оборотных средств и на текущие нужды.

Предлагается также урегулировать вопрос выполнения транзитных полетов украинских авиакомпаний в воздушном пространстве соседних стран; внедрить зеркальные меры со стороны Украины; ликвидировать дискриминационные ограничения для украинских авиакомпаний по сравнению с иностранными (акцизы на топливо, НДС на внутренние рейсы, растаможка запчастей и тому подобное).

Кроме того, участники обращения просят вернуть аэропортам выплаченные дивиденды за 2019 год и сократить дивиденды для аэропортов до 30%, по крайней мере, на пять лет.