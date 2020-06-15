"Укрзализныця" возобновила движение еще четырех поездов дальнего следования

"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на четыре поезда дальнего следования Запорожье - Ужгород, Харьков - Ивано-Франковск, Харьков - Ужгород и Киев – Херсон, которые начнут курсировать с 19 июня.

Как сообщает пресс-служба железнодорожной компании, указанные поезда будут курсировать через день, передает БизнесЦензор.

В частности, поезд №17/18 Харьков - Ужгород отправится из Харькова 19 июня, из Ужгорода 20 июня.

Поезд №4/3 Запорожье - Ужгород из Запорожья осуществит рейс 20 июня, обратно из Ужгорода - 21 июня.

Поезд №15/16 Харьков - Ивано-Франковск отправится из Харькова 20 июня, из Ивано-Франковска 21 июня.

Поезд №768/767 Киев - Херсон отправится из Киева 19 июня, из Херсона - 20 июня.

Кроме того, будет увеличена периодичность курсирования трех поездов. Так, с 18 июня поезд №106 / 105 Одесса - Киев, с 20 июня поезд №102/101 Киев - Херсон и с 1 июля №12 / 11 Киев - Новоалексеевка будут курсировать ежедневно.

"Кроме того, для перевозки пассажиров к местам отдыха в "Укрзализныце" изучают возможность назначения ближайшее время поезда №145/146 Киев – Измаил", – отмечается в сообщении.

В компании напомнили, что для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Временно в поездах не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия. А кипяток при необходимости будет предоставляться пассажирам в собственную посуду.