АРМА начало поиск управителя для медиахолдинга Курченко

Агентство по розыску и менеджмента активов (АРМА) начало поиск управляющего для арестованных активов "Украинского Медиа Холдинга" беглого бизнесмена Сергея Курченко.

Соответствующее объявление опубликовано на сайте АРМА, передает БизнесЦензор.

В перечень активов, которые планируется передать в управление, – корпоративные права 72 юридических лиц, акции (ценные бумаги) 7 юридических лиц, имущественные права интеллектуальной собственности на знаки для товаров и услуг, заверенные 283 свидетельствами на знаки для товаров и услуг, недвижимое имущество (5 нежилых помещений и 1 нежилой дом, 1 земельный участок, 2 гаражных бокса), движимое имущество (полиграфическое оборудование в количестве 20 единиц).

Среди требований к управителю указано наличие персонала с опытом управления или руководства одним или несколькими субъектами хозяйствования в сферах организации предоставления рекламных услуг в интернет-СМИ, на радио и в периодической печати, производства контента для интернет-СМИ, производство контента для печатных СМИ, изготовление печатной продукции, управление печатными изданиями, производство контента для радио и управления деятельностью радиостанций, управление имущественными правами интеллектуальной собственности, в частности, на знаки для товаров и услуг в сфере медиа.

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Как сообщалось, Печерский райсуд Киева передал в управление Нацагентства по вопросам розыска и управления коррупционными активами (АРМА) имущество группы "Украинский Медиа Холдинг" (UMH) 9 сентября 2019 года.

В ходатайстве прокурора отмечалось, что в 2013 году Курченко приобрел акции UMH Group с целью легализации средств. При этом часть средств в размере $246,1 млн была выплачена TriLado Enterprise Inc. за счет полученных преступным путем средств, поступивших со счетов предприятий, подконтрольных преступной организации.

Остальная часть средств на совершение сделки в размере $160 млн была получена за счет кредита, предоставленного АО "Укрэксимбанк" для подконтрольного преступной организации ООО "Ветек Медиа Инвест".

По этому делу прокурор просил арестовать корпоративные права ООО "Твоя пресса", ООО "Издательский Дом Украинский Медиа Холдинг", ООО "Радиогруппа", ООО "ТРК "Киевские ведомости", ООО "Телерадиокомпания "Пилот-Украина", ООО Телерадиокомпания "Золотые Ворота", ООО "Радио-Автотов", "Телерадиокомпания "Форум", ООО "Радио "Доверие", ООО "Кулинарный канал", ООО "Киев-Пресс", ООО "Запорожье медиа", ООО "ТРК "Донецк ФМ", а также другие компании медиахолдинга.