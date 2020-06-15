Кабмин планирует ввести единый налог на гектар

Кабинет министров предлагает ввести единое для всех налогообложения на гектар с целью предотвращения теневой аренды.

Об этом говорится в обнародованной программе деятельности правительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу, планируется также ввести новую унифицированную методику нормативной денежной оценки земель в пределах территорий территориальных общин.

Кроме того, с целью оптимизации процедуры приватизации земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций Кабмин предлагает пойти путем частичного распаевания земель и передачи их в аренду на земельных торгах.

Правительство также декларирует удешевление страховых платежей (премий) по договорам страхования сельскохозяйственных культур от риска гибели и животных от инфекционных заболеваний.

Помимо этого, Кабмин анонсировал охват системой прослеживаемости 100% продукции животного происхождения, которая находится в обращении в Украине.