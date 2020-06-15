Прокуратура сообщила о подозрении ликвидатору банка "Капитал" сына Щербаня

Прокуратура города Киева по результатам расследования фактов хищения активов банка "Капитал" объявила о подозрении экс-уполномоченному Фонду гарантирования вкладов физлиц в растрате 19 млн грн путем злоупотребления служебным положением.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в мае экс-чиновнику было сообщено о подозрении в причинении ущерба на сумму 5 млн грн, однако проведенные экспертизы подтвердили убытки на сумму свыше 19 млн грн, передает БизнесЦензор.

"Согласно материалам следствия, подозреваемый, находясь на должности уполномоченного лица Фонда по ликвидации ПАО "АКБ Капитал", безосновательно подтверждал отсутствие задолженности перед банком у отдельных кредиторов, в результате чего из ряда объектов залогового имущества (жилой и коммерческой недвижимости) были незаконно сняты отягощения и запрет на отчуждение", – сказано в сообщении.

Указанные действия в дальнейшем привели к фактической потере этих активов для банка, и, как следствие, нанесли ущерб Фонду гарантирования вкладов.

Соответствующие действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 и по ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса.

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Напомним, ПАО "АКБ "Капитал" был отнесено Национальным банком к категории неплатежеспособных 20 июля 2015 года, а 29 октября 2015 года – принято решение о ликвидации этого банка.

По данным НБУ по состоянию на июнь 2015 года, сыновья покойного донецкого бизнесмена и политика Евгения Щербаня – Руслан и Евгений – напрямую и косвенно контролировали 35% акций банка. Еще 24,73% принадлежали Виолетте Эпель, 15,45% – Татьяне Поляковой.

По состоянию на 1 апреля 2015 года по размеру активов банк занимал 61 место (1,99 млрд грн) среди 133 действовавших банков.