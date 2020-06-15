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Власти Киева планируют закрыть Центральный автовокзал

Власти Киева планируют закрыть Центральный автовокзал

Разработчики проекта генерального плана Киева предусмотрели открытие двух автовокзалов: в районе жилого массива "Теремки" (южное и западное направления) и в районе Харьковской площади (северное, восточное и юго-восточное направления).

Об этом сообщили в коммунальной организации "Киевгенплан", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Такое решение принято для того, чтобы исключить движение междугородных автобусов по улицам города.

Кроме того, намечено строительство еще трех новых автостанций - "Новобеличи", "Троещина" и "Лесничество", а также реконструкция двух существующих автостанций "Дарница" и "Полесье".

В то же время предусматривается прекращение эксплуатации Центрального автовокзала, автостанций "Подол", "Южная" и "Дачная".

Материалы проекта нового Генплана размещен для ознакомления на сайте разработчика по ссылке.

Киевляне могут еще присоединиться к общественным слушаниям, которые состоятся после окончания ограничительных мер, тщательно изучить материалы проекта и предоставить свои замечания и предложения по электронному адресу:
[email protected].

Автор: 

вокзал (111) генплан (10) закриття (126) Київ (4679)


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