Кабмин планирует запуск свободных экономических зон
Кабинет министров заложил в программу своей деятельности запуск специальных (свободных) экономических зон.
Как передает БизнесЦензор, программа работы Кабмина утверждена постановлением №471 от 12 июня и обнародована на официальном правительственном портале.
Среди прочего, документом также предусмотрена государственная поддержка украинского экспорта для расширения присутствия украинской продукции на внешних рынках, в частности на рынке ЕС, введение экспортного кредитования, и полноценный запуск Экспортно-кредитного агентства.
Правительство также планирует меры по защите украинского производителя от субсидированного и демпингового импорта через механизмы ВТО, проведение переговоров об углублении торговой либерализации с ЕС.
Ожидаемые результаты должны обеспечить среднегодовой рост физических объемов экспорта минимум на 5%, а также увеличение удельного веса экспорта товаров в ЕС в общем объеме экспорта товаров.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль