Кабмин планирует запуск свободных экономических зон

Кабинет министров заложил в программу своей деятельности запуск специальных (свободных) экономических зон.

Как передает БизнесЦензор, программа работы Кабмина утверждена постановлением №471 от 12 июня и обнародована на официальном правительственном портале.

Среди прочего, документом также предусмотрена государственная поддержка украинского экспорта для расширения присутствия украинской продукции на внешних рынках, в частности на рынке ЕС, введение экспортного кредитования, и полноценный запуск Экспортно-кредитного агентства.

Правительство также планирует меры по защите украинского производителя от субсидированного и демпингового импорта через механизмы ВТО, проведение переговоров об углублении торговой либерализации с ЕС.

Ожидаемые результаты должны обеспечить среднегодовой рост физических объемов экспорта минимум на 5%, а также увеличение удельного веса экспорта товаров в ЕС в общем объеме экспорта товаров.