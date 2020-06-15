Объем рынка авиатоплива упал в 2 раза из-за карантина

Баланс рынка авиационного топлива в январе-мае 2020 года сократился на 47%, до 97,2 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (187,4 тыс. тонн).

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает БизнесЦензор.

Кременчугский НПЗ за этот период уменьшил отгрузки на 39,5%, до 54,5 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (90,2 тыс. тонн). Импорт топлива сократился на 56%, до 42,5 тыс. тонн, против 97,3 тыс. тонн за пять месяцев 2019 года.

Поставки из Беларуси за пять месяцев сократились в 2,5 раза, до 12,6 тыс. тонн, из Литвы - на 46%, до 30 тыс. тонн. Через морские порты импорт уменьшился на 75%, до 5,8 тыс. тонн.

Резкое снижение объема рынка стало следствием пандемии COVID-19, из-за угрозы которой правительство Украины ввело ограничения на пассажирские авиарейсы с 17 марта по 15 июня.

Так, по данным Госавиаслужбы, в январе-мае пассажиропоток через аэропорты сократился на 51,7%, до 4,06 млн человек. Украинские авиакомпании - основные потребители авиакеросина - снизили количество пассажирских рейсов на 57,1%.

Отдельно в мае объем рынка РТ, по данным "Консалтинговой группы А-95", сократился в 3,5 раза, до 13,1 тыс. тонн. Из них Кременчугский НПЗ отгрузил на рынок 10,9 тыс. тонн (-48% к маю 2019 года).

Импорт авиатоплива в мае упал в 10 раз, до 2,2 тыс. тонн, из которых почти весь объем (1,9 тыс. тонн) поступил из Литвы.

В 2019 году объем рынка авиационного топлива сократился на 39% (на 305 тыс. тонн), до 483 тыс. тонн, после введения с 1 января 2019 года системы контроля над его целевым использованием.