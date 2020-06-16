Названы основные тренды на украинском фармрынке после окончания эпидемии COVID-19

Инвестиции в инновации, модернизация бизнеса, изменение модели общения с клиентами и развитие онлайн-продаж лекарств - такими будут основные тенденции на украинском фармацевтическом рынке по окончании эпидемии COVID-19.

Об этом в интервью Pharma.net.ua рассказал директор по медицинским вопросам фармацевтической компании "Дарница" Игорь Никифорчин, передает БизнесЦензор.

Он подчеркнул, что фармкомпании, до карантина успевшие диджитализировать бизнес, намного быстрее перенесли различные бизнес-процессы в онлайн, сохранив при этом продуктивность.

"Смещается фокус и в маркетинге: новая модель общения компании-производителя с врачами и конечным потребителем уже доказала свою эффективность. Фарма становится более клиентоориентированной, и эта тенденция усилится. Благодаря новым каналам коммуникации стало проще выстраивать имидж компании и формировать свою аудиторию", - отметил Никифорчин.

Директор по медицинским вопросам "Дарницы" также добавил, что запуск продажи лекарств онлайн, а также их доставка клиенту может серьезно изменить ситуацию на аптечном и фармацевтическом рынке страны.

"Также позитивно можно оценить запуск доставки лекарств, купленных через интернет. Разговоры об этом ходят уже очень давно, но эпидемия ускорила принятие решения, которого рынок давно ждал. Доставка лекарств непосредственно пациенту способна кардинально поменять ситуацию на аптечном и фармацевтическом рынке страны. Введение е-рецепта и общий курс на диджитализацию в стране и в мире этому только поспособствуют", - добавил Никифорчин.

В апреле из-за пандемии коронавируса "Дарница" изменила планы производства для обеспечения населения противовирусными и жаропонижающими средствами. В начале июня "Дарница" запустила изготовление нового антисептического средства по рецептуре, соответствующей рекомендациям ВОЗ.

В сентябре 2019 года компания провела ребрендинг и заявила о начале процесса масштабной трансформации – в частности, курсе на диджитализацию всех бизнес-процессов и на создание международного бренда.