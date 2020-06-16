"Газпром" планирует поднять цену газа для Польши

"Газпром" и польская компания PGNiG ведут переговоры о ретроактивном пересмотре цены контракта, начиная с 2017 года, сообщили журналистам в "Газпром экспорте".

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Газпром экспорт" считает, что есть достаточные основания для пересмотра цены (газа для Польши) в сторону увеличения", - сообщили в российской компании.

Как сообщалось, 30 марта Стокгольмский арбитраж принял решение изменить формулу цены по контракту на поставку российского газа в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа". Решение суда можно было обжаловать в течение 60 дней.

Суд принял решение пересмотреть ценовую формулу на поставку газа по газопроводу "Ямал-Европа" ретроактивно с ноября 2014 года. По оценке PGNiG, теперь она должна получить компенсацию переплаты от "Газпрома" с ноября 2014 года по февраль 2020 года в размере $1,5 млрд.

"Газпром" пока не выплатил присужденную польской стороне компенсацию переплаты в $1,5 млрд, однако отразил эти выплаты в своей отчетности.

PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО "Газпром" и "Газпром экспорт" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество – 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года.

"Газпром" до 1 июля заплатит польской компании PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ по итогам решения Стокгольмского арбитража.