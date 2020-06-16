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Только 14,6 миллиона украинцев используют 4G

Только 14,6 миллиона украинцев используют 4G

По данным Министерства цифровой трансформации Украины, 26,5 млн украинских абонентов мобильной связи имеют смартфоны с возможностью использования сетей 4G. Но услугами 4G пользуются только 14,6 млн абонентов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает БизнесЦензор.

"Почему же почти 12 млн потенциальных абонентов не используют возможности своего смартфона? Думаем, у многих людей просто не хватает времени или нет возможности пойти к оператору для обмена сим-карты. Ведь для пользования 4G это надо сделать обязательно", - говорится в сообщении.

Минцифры напоминает, что замена сим-карты должна быть бесплатной.

"И главное - многие абоненты не знают, какие преимущества предоставляет 4G по сравнению с 3G. А они - довольно ощутимы: скорость передачи данных 3G - от 1 до 3 Мбит/с, 4G - 40-50 Мбит/с. Это означает, что передача данных 4G в 20-25 раз быстрее 3G", - сообщает министерство.

інтернет (1332) 4G (136)


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