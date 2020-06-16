До объявления подозрения Коломойскому еще далеко, – Холодницкий

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий не согласен с директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником, что следствие приблизилось к объявлению подозрения олигарху Игорю Коломойскому по делу "Приватбанка".

Об этом со ссылкой на РБК-Украина сообщает БизнесЦензор.

Антикоррупционный прокурор считает, что при его каденции это дело не будет закрыто.

Об этом Холодницкий заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV, отвечая на вопрос есть ли давление на него в этом деле, и что мешает объявить подозрение.

"Давайте расширим вопрос. "Приватбанк", "Укрнефть", "Центрэнерго" - это те дела которые находятся в производстве у детективов и прокуроров. Не могу согласиться 100%-но с позицией коллеги Артема (Сытника, директора НАБУ, - ред.) о приближении вплотную, ибо дело трудное, дело длится уже 4-тый год", - сказал Холодницкий.

По словам Холодницкого, по этим делам надо провести много экспертиз.

"Есть сложности с их проведением, поскольку видя такие названия учреждений и кейсов, которым надо давать экономический вывод, много кто, если не теряет сознание, то делает все, чтобы не быть причастным к этому. Это также является проблемой. Но следствие не остановлено, дела не закрыты, и я наверное, думаю, что при моей каденции оно так и останется", - добавил глава САП.

Официально срок полномочий Холодницкого закончится в ноябре 2020 года.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник заявил, что детективы бюро приближаются к объявлению подозрения Игорю Коломойскому по делу "Приватбанка".