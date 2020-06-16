"Газпром" впервые прекратил показывать отчетность по поставкам газа в оккупированный Донбасс

Российский "Газпром" впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

С 2015 года "Газпром" взял на себя газоснабжение оккупированного Донбасса, поставив туда газ на $3 млрд, но записывая эти объемы на счет НАК "Нафтогаз Украины", хотя оплату не получал.

Поскольку с 2020 года прямого контракта с "Нафтогазом" уже нет, вести учет прежним способом невозможно. Как выстроена новая схема поставок, "Газпром" не объясняет. Наиболее вероятны два варианта: через посредника или записывая на "технологические нужды".

В "Газпроме" сообщили, что перестали раскрывать объемы поставок на Донбасс из-за отсутствия контракта с "Нафтогазом", отказавшись от дальнейших комментариев.

Всего в оккупированный Донбасс "Газпромом" было поставлено около 12 млрд кубометров газа, в том числе 2,75 млрд кубометров — в 2019 году. Стоимость этого газа, исходя из средней цены импорта газа в Украину в 2015–2019 годах, составляет $2,91 млрд.

Российский газ, безусловно, по-прежнему поставляется в оккупированные регионы Украины, но теперь "Газпрому" пришлось найти новую юридическую схему для этого.

В первом случае поставки могут быть организованы через компанию-посредника, которая не опасается попасть под санкции из-за работы с оккупационными властями Донбасса. Собеседники "издания считают наиболее вероятным возможным посредником структуру "Газ-Альянс" Сергея Курченко. Однако в таком случае компания-посредник должна была получить разрешение на экспорт газа (по закону это может делать только "Газпром"), что представляется маловероятным.

Согласно другому варианту, поставки оккупированным регионам Донецкой и Луганской областей могут быть классифицированы как газ, идущий на технологические нужды газотранспортной системы (ГТС), оператором которой является "Газпром". Расход газа по этой статье в рамках всей ГТС весьма велик: в 2019 году он составил 38 млрд кубометров, в 2019 году — 40,14 млрд кубометров. Потребности оккупированных территорий Донбасса составят всего 6–7% от этих объемов и будут малозаметны на фоне годовых колебаний.

Схожая схема применяется для энергоснабжения оккупированного Донбасса из России: эти "гуманитарные поставки" списываются на технологические потери Федеральной сетевой компании и учитываются при расчете тарифов для российских потребителей.