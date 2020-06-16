Рада одобрила законопроект об учете газа в единицах энергии

Верховная Рада утвердила в первом чтении проект закона о внедрении на рынке природного газа учета и расчетов за ресурс в единицах энергии (№2553).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

За соответствующий законопроект на заседании во вторник проголосовал 281 народный депутат.

"Это скорее технический законопроект, направленный на гармонизацию законодательства Украины и Европейского союза. Ключевым его следствием будет возможность для потребителей оплачивать за фактически предоставленные услуги с учетом физико-химических характеристик газа", – прокомментировал заместитель министра энергетики Юрий Бойко.

Как отмечается в пояснительной записке, проектом закона предлагается, в частности предоставить Кабинету министров право принимать решение о переходе на расчеты и балансирование на рынке во время транспортировки, хранения, распределения, добычи, купли-продажи, поставки и потребления, осуществления таможенного контроля и оформления природного газа в энергетических единицах.

Осуществляющийся в настоящее время расчет за потребленный газ в кубических метрах нивелирует право потребителя не оплачивать некачественный газ или оплачивать его меньшую стоимость, указано в документе.

Одной из основных целей законопроекта является повышение уровня энергоэффективности за счет участия потребителя в управлении собственным энергопотреблением, в том числе через анализ потребленных объемов газа в единицах энергии.

Кроме того, документ направлен на приведение параметров газа на внутреннем рынке к его параметрам на таможенной границе с ЕС, что является предпосылкой для интеграции внутреннего рынка с рынком ЕС, привлечения европейских партнеров к использованию ГТС и ПХГ Украины.

В пояснительной записке указывается, что настоящее время существуют административные трудности при оформлении импортируемого из стран ЕС природного газа, а также при закачке ресурса в ПХГ в режиме таможенного склада, поскольку газ из Европы заходит на таможенную границу Украины в единицах энергии (кВт-ч), после чего его объем пересчитывается в кубических метрах.

"Функционирование одновременно учета газа при приеме природного газа по реверсными поставками от европейских операторов газотранспортных систем и в ходе транспортировки газа потребителям Украины как в объемных единицах, так и в энергетических создает неудобства и разбалансы по данным, препятствует развитию рынка природного газа в Украине, его интеграции в Европейский газовый рынок", – отмечается в документе.