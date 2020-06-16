У Порошенко умер отец
Партия "Европейская солидарность" сообщила о смерти отца пятого президента Украины Петра Порошенко Алексея Порошенко.
Об этом со ссылкой на Facebook "Европейской солидарности" сообщает БизнесЦензор.
"Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Украины Алексея Ивановича Порошенко", - говорится в сообщении.
Отцу Порошенко было 84 года. Мать пятого президента Евгения Порошенко умерла в 2004 году.
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