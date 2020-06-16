Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что можно найти альтернативу российскому газу.

Об этом со ссылкой на Белта сообщает БизнесЦензор.

"Слава богу, и нефти хватает в мире - бери, не хочу. И цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. И альтернатива есть, можно ее найти", - сказал Лукашенко.

Цена российского газа для Беларуси в $127 за тыс. куб. м при поставках в марте-декабре текущего года определена как базовый вариант по итогам прошедших 7 февраля в Сочи переговоров президентов Беларуси и России.

В январе-феврале 2020 года российский газ в Беларусь также поставляется по цене 2019 года – $127 за тыс. куб. м.

Лукашенко считает, что при нынешних условиях на мировом рынке российский газ для Беларуси должен стоить порядка $90 за тысячу кубометров, тогда как сейчас цена на него составляет $127 за тыс. куб. м.