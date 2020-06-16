Турецкие компании отказались платить "Газпрому" по принципу "бери или плати"

Частные турецкие импортеры по итогам 2019 года оказались должны "Газпрому" около $2 млрд за невыборку минимальных контрактных объемов топлива.

Как пишет The Wall Street Journal, этии покупатели выбрали менее 15% от согласованного контрактного объема в 10 млрд кубометров, поставляемого с условием "бери или плати", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

По данным издания, частные компании сейчас ведут переговоры с "Газпромом" чтобы найти договоренность, не прибегая к арбитражу. При этом их долг в новом году только увеличивается.

Как сообщалось, Турция в 2019 году сократила закупки российского газа до 15,5 млрд куб. м, что в два раза меньше максимального значения, зафиксированного в 2017 году, – 29 млрд куб. м.

За первые четыре месяца 2020 года поставки упали по отношению к январю-апрелю 2019 года еще в два раза. При этом республика активно наращивает импорт сжиженного природного газа, спотовые цены на который оказались существенно ниже цен на газ "Газпрома" по долгосрочным контрактам.

Напомним, в декабре 2017 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма полностью отклонил требования "Газпрома" в отношении положения контракта "бери или плати" с НАК "Нафтогаз Украины" на сумму $56 млрд за поставки газа в 2009-2017 годах. "Нафтогаз" также добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов более чем 10 раз в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа.

8 января на церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, запустили газопровод "Турецкий поток".

"Турецкий поток" является частью плана России по обеспечению поставок газа в Европу в обход Украины.

Осенью 2019 года российский "Газпром" завершил строительство двух ниток морского газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря по 15,75 млрд куб. м газа в год каждая. Одна из ниток предназначена для турецкого рынка, вторая – для европейского, с продолжением по территории Болгарии, Сербии, Венгрии.