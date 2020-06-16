Рада одобрила новую редакцию закона об акционерных обществах

Верховная Рада приняла за основу новую редакцию закона "Об акционерных обществах".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2493 в первом чтении проголосовали 270народных депутата.

Целью законопроекта в пояснительной записке указано "повышение уровня корпоративного управления в хозяйственных обществах в соответствии с европейскими практиками и стандартами, что будет способствовать защите прав инвесторов и расширению возможностей для привлечения капитала".

Для этого законопроект предусматривает: введение механизма проведения общего собрания с применением электронного голосования; приведение ряда его норм (относительно представительства акционеров, слияния, присоединения, выделения и разделения акционерных обществ) в соответствие с законодательством ЕС; предоставление возможности введения в акционерных обществах одноуровневой структуры управления обществом и тому подобное.

В то же время Главное экспертное управление Верховной Рады, часть положений проекта не имеет непосредственного отношения к созданию, деятельности и прекращения акционерных обществ.

В частности, не имеют отношения к акционерным обществам изменения, которые предлагается внести в законы "О кредитных союзах", "О кооперации", "О коллективном сельскохозяйственном предприятии", "О потребительской кооперации", согласно которым в этих организациях ликвидируются ревизионные комиссии.