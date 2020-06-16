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Рада одобрила новую редакцию закона об акционерных обществах

Рада одобрила новую редакцию закона об акционерных обществах

Верховная Рада приняла за основу новую редакцию закона "Об акционерных обществах".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2493 в первом чтении проголосовали 270народных депутата.

Целью законопроекта в пояснительной записке указано "повышение уровня корпоративного управления в хозяйственных обществах в соответствии с европейскими практиками и стандартами, что будет способствовать защите прав инвесторов и расширению возможностей для привлечения капитала".

Для этого законопроект предусматривает: введение механизма проведения общего собрания с применением электронного голосования; приведение ряда его норм (относительно представительства акционеров, слияния, присоединения, выделения и разделения акционерных обществ) в соответствие с законодательством ЕС; предоставление возможности введения в акционерных обществах одноуровневой структуры управления обществом и тому подобное.

В то же время Главное экспертное управление Верховной Рады, часть положений проекта не имеет непосредственного отношения к созданию, деятельности и прекращения акционерных обществ.

В частности, не имеют отношения к акционерным обществам изменения, которые предлагается внести в законы "О кредитных союзах", "О кооперации", "О коллективном сельскохозяйственном предприятии", "О потребительской кооперации", согласно которым в этих организациях ликвидируются ревизионные комиссии.

Автор: 

ВР (2867) парламент (1948) корпорація (74)


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