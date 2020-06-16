"Стальканат-Силур" Немировского сократил чистую прибыль до 148 миллионов

ЧАО "Производственное объединение "Стальканат-Силур" по итогам работы в 2019 году снизило чистую прибыль на 7,3% по сравнению с 2018 годом – до 148,42 млн грн.

Согласно годовому отчету предприятия, в 2019 году доналоговая прибыль возросла на 7,8% – до 188,59 млн грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время чистый доход компании в 2019 году сократился на 4,8% по сравнению с предыдущим годом – до 2,32 млрд грн с 2,44 млрд грн.

Непогашенный убыток к концу 2019 года составил 305,84 млн грн.

Как сообщалось, ЧАО "Производственное объединение "Стальканат-Силур" по итогам работы в 2018 году нарастило чистую прибыль на 7,6% по сравнению с 2017 годом – до 160,18 млн грн с 148,86 млн грн.

ЧАО "Стальканат-Силур" выпускает стальные, капроновые канаты и метизную продукцию. По данным Национального депозитария на первый квартал 2020 года, Владимир Немировский владеет 100% акций компании.