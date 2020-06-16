Минэкономики прогнозирует возобновление роста ВВП с четвертого квартала, – Петрашко

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает возобновления роста экономики Украины в октябре-декабре 2020 года.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава министерства Игорь Петрашко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На третий квартал ожидаем возобновления торговли, производства и на четвертый – ожидаем уже рост", – сказал министр.

При этом Петрашко уточнил: такой прогноз предусматривает, что количество заболевших COVID-19 не будет существенно увеличиваться.

Как сообщалось, Кабинет министров допускает в 2020 году падение национального ВВП на 4-8% в сравнении с 2019 годом.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает падение ВВП Украины в январе-апреле 2020 года в 5%.