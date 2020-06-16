Урожай зерновых в 2020 году превысит 68 миллионов тонн, – Минэкономики
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает урожай зерновых в Украине в 2020 году на уровне более 68 млн тонн против ранее озвученного прогноза в 65-68 млн тонн.
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в ходе брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Ожидаем более 68 млн тонн урожая зерновых. Сначала у нас был более консервативный прогноз, сейчас считаем, что урожайность может быть выше. Ми на этот год прогнозируем также 20 млн тонн масличных – подсолнечника, сои, рапса, 9 млн тонн сахарной свеклы, 20 млн тонн картофеля и 9 млн тонн овощей", – рассказал Петрашко.
При этом, по его словам, Минэкономики не прогнозирует изменения показателя по экспорту зерна на будущий сезон и ожидает, что он будет на уровне нынешнего.
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