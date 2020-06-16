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Урожай зерновых в 2020 году превысит 68 миллионов тонн, – Минэкономики

Урожай зерновых в 2020 году превысит 68 миллионов тонн, – Минэкономики

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает урожай зерновых в Украине в 2020 году на уровне более 68 млн тонн против ранее озвученного прогноза в 65-68 млн тонн.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в ходе брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ожидаем более 68 млн тонн урожая зерновых. Сначала у нас был более консервативный прогноз, сейчас считаем, что урожайность может быть выше. Ми на этот год прогнозируем также 20 млн тонн масличных – подсолнечника, сои, рапса, 9 млн тонн сахарной свеклы, 20 млн тонн картофеля и 9 млн тонн овощей", – рассказал Петрашко.

При этом, по его словам, Минэкономики не прогнозирует изменения показателя по экспорту зерна на будущий сезон и ожидает, что он будет на уровне нынешнего.

Автор: 

прогноз (1086) урожай (518) Мінекономрозвитку (1997) зернові (1151)


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16.06.2020 20:18 Відповісти
Зерно уничтожит опять дороги)))
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27.10.2020 18:03 Відповісти

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