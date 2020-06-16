Рада одобрила законопроект Дубинского о лишении НБУ залогов по кредитам рефинансирования

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в заздел X "Заключительные и переходные положения" закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" о содействии выполнению Национальным банком Украины функций по защите интересов вкладчиков и кредиторов неплатежеспособных банков".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2459 нардепа Александра Дубинского в первом чтении проголосовали 264 народных депутата.

Проектом документа предусмотрено отнесение требований Национального банка как обеспеченного кредитора по кредитным договорам рефинансирования с неплатежеспособными банками вместо первой к пятой очереди кредиторов.

Предлагается, что указанный порядок будет применяться к банкам, которые по состоянию на 1 января 2019 года были отнесены к категории неплатежеспособных и процедура ликвидации таких банков не завершена.

В то же время против принятия законопроекта выступал Национальный банк.

Главное экспертное управление Верховной Рады указало, что предлагаемый механизм является дискриминационным по отношению к Национальному банку по сравнению с другими залогодержателями и содержит риски для в части уменьшения его прибыли и, соответственно, отчислений в бюджет.

По информации Национального банка Украины, за 2019 год им получено в качестве погашения задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков на сумму 3,6 млрд грн.

В целом задолженность неплатежеспособных банков по кредитам рефинансирования на 1 января 2020 года составляла 44 млрд грн.