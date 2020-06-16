Минэкономики предложило установить критерий локализации при госзакупках в машиностроении

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает установить неценовой дополнительный критерий при государственных закупках в машиностроительном секторе в 30%.

Проект соответствующего постановления вскоре будет вынесен на комитет Кабмина, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Думаю, на ближайший правительственный комитет вынесем его (проект постановления) для последующего обсуждения, поскольку документ довольно сложный, но логика довольно проста: кроме ценовых критериев, вводится простой и понятный критерий, который действует во многих странах мира - это локализация", - сказал министр Игорь Петрашко на пресс-конференции.

Он добавил, что речь идет о пилотном проекте для поддержки промышленности, которая лишена доступа к дешевому финансированию, в отличие от европейских предприятий.

"Это не является преференцией для одних производителей", - подчеркнул министр.