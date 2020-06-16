Петрашко вновь заявил о необходимости разогнать рост цен
Ситуация с инфляцией в Украине сложилась катастрофическая, полагает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
Об этом Петрашко сказал на пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Макропрогноз, который стал основой бюджета, предусматривает инфляцию в районе 11%. Инфляция НБУ предусматривалась в районе 5-8-6%. У нас сейчас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцией – это очень плохая тенденция", – сказал Петрашко.
По данным Госстата, в годовом измерении инфляция по итогам мая 2020 года замедлилась до 1,7% с 2,1% по итогам апреля, 2,3% по итогам марта. Инфляция в 2019 году составила 4,1%.
"Все страны Евросоюза и США также борются с этим фактом, потому что это означает падение конкурентоспособности и депрессию по зарплатам для работников. И, поскольку Украина не находится в зоне евро и американской, депрессия также относительно торговых балансов. Поэтому мы на сегодня думаем над тем, как стимулировать экономику, в том числе программами, по которым работаем с банками, и президент заявлял о необходимости найти варианты, как банки "додавить", – пояснил министр.
"Нам нужно, чтобы банки начали выдавать средства в экономику, чтобы у нас было увеличено предложение денег", – отметил Петрашко.
В то же время он добавил, что министерство не намерено внепланово пересматривать макропрогноз, хотя и тщательно мониторит ситуацию.
Как сообщалось, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко уже заявлял, что Нацбанк своей излишне жесткой монетарной политикой в ущерб экономике ограничивает инфляцию и прогнозирует ее по итогам года на уровне 6%, тогда как заложенный в госбюджет прогноз Минэкономики составляет 11,6%.
В свою очередь в НБУ подчеркивали, что мозиция Минэкономики о необходимости разгона инфляции выше целевого коридора несет угрозу неконтролируемого роста цен и ударит по самым незащищенным слоям населения, а также не позволит снижать ставки по кредитам.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А все банально - не инфляция зебильной власти нужна, а запуск печатного станка: дыра в бюджете в 300 с лишним млрд.грн делает им жим-жим... денег нет.
1) связанная с приливом огромных иностранных инвестиций которые увеличивают общую капитализацию страны, что приводит к инфляции роста.
2) связанная с эмиссией денег.
Ну ладно, наверное японцы освоили рынок Марса - там марсиане платят дороже.
В сухом остатке - с рынка электроники японцев вышвырнули корейцы и китайцы. Что-то еще осталось?
Тратить экономно и на реально необходимые проекты.
Смысл равнятся на страны где давно уже "Рыночная экономика" а Украина страна с "Развивающейся экономикой", и это в первую очередь про ментальность населения.
Конечно инфляция будет выгодна олигархам-экспортерам, но стране это на пользу только тогда когда с этого экспорта платятся налоги и часть инвестируется обратно в производство товаров с добавленной стоимостью, иначе это просто предлог для выдавливане соков из рабов и плантаций.
Вообще красиво Зе всех вдувает, открыть рынок земли, обесценить гривну, обанкротить частных фермеров которые сидят в кредитах, сделать амнистию на капитал "своих" коррупционеров из офшоров, скупить землю что бы потом перепродать.
Все легально, это же рынок... Зубожiння