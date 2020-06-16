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Петрашко вновь заявил о необходимости разогнать рост цен

Петрашко вновь заявил о необходимости разогнать рост цен

Ситуация с инфляцией в Украине сложилась катастрофическая, полагает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Об этом Петрашко сказал на пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Макропрогноз, который стал основой бюджета, предусматривает инфляцию в районе 11%. Инфляция НБУ предусматривалась в районе 5-8-6%. У нас сейчас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцией – это очень плохая тенденция", – сказал Петрашко.

По данным Госстата, в годовом измерении инфляция по итогам мая 2020 года замедлилась до 1,7% с 2,1% по итогам апреля, 2,3% по итогам марта. Инфляция в 2019 году составила 4,1%.

"Все страны Евросоюза и США также борются с этим фактом, потому что это означает падение конкурентоспособности и депрессию по зарплатам для работников. И, поскольку Украина не находится в зоне евро и американской, депрессия также относительно торговых балансов. Поэтому мы на сегодня думаем над тем, как стимулировать экономику, в том числе программами, по которым работаем с банками, и президент заявлял о необходимости найти варианты, как банки "додавить", – пояснил министр.

"Нам нужно, чтобы банки начали выдавать средства в экономику, чтобы у нас было увеличено предложение денег", – отметил Петрашко.

В то же время он добавил, что министерство не намерено внепланово пересматривать макропрогноз, хотя и тщательно мониторит ситуацию.

Как сообщалось, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко уже заявлял, что Нацбанк своей излишне жесткой монетарной политикой в ущерб экономике ограничивает инфляцию и прогнозирует ее по итогам года на уровне 6%, тогда как заложенный в госбюджет прогноз Минэкономики составляет 11,6%.

В свою очередь в НБУ подчеркивали, что мозиция Минэкономики о необходимости разгона инфляции выше целевого коридора несет угрозу неконтролируемого роста цен и ударит по самым незащищенным слоям населения, а также не позволит снижать ставки по кредитам.

Автор: 

інфляція (711) Мінекономрозвитку (1997) Петрашко Ігор (88)


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Топ коментарі
+15
а хто это? очередной парикмахер, или фотограф?
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16.06.2020 20:44
+12
Тут без очередного ЗЕ-семинара в Трускавце не разобраться...
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16.06.2020 20:06
+11
На сколько надо девальвировать доходы украинцев, чтобы компенсировать непомерные налоги, аппетиты госбыдлоты всех уровней и олигархата?
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16.06.2020 19:41
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Надо бить дебилом, что би задавать такие риторическик вопроси! Страни ЕС комунизьму не строили и и не питались захватить весь мир, Польша порвала с пост совком влилась в ЕС и НАТО, отсюда и успехи. А ти прорашисткий сепар и ЗЕбил с какой стати хочешь жить хорошо?
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16.06.2020 22:48 Відповісти
в сша и ЕС, Японии - инфляция в районе 1..2% НОРМА (Япония так вообще 0% ТРЕТЬЕ десятилетие).. но петрашко делает вид что этого "не знает".
А все банально - не инфляция зебильной власти нужна, а запуск печатного станка: дыра в бюджете в 300 с лишним млрд.грн делает им жим-жим... денег нет.
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17.06.2020 02:12 Відповісти
прекрасный пример. И где сейчас Япония с ее 0% инфляции? Ты слышал про какие-то новые товары,или прорывные японские технологии? Сдулась Япония.
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17.06.2020 11:24 Відповісти
Зимбабве? гиперинфляция? "Ты слышал про какие-то новые товары,или прорывные зимбабвийские технологии?" Япония космическое государство запускающее ракеты и имеет серьёзную робототехнику, то что ты о этом не слышал это в первую очередь твои проблемы. Есть разные инфляции:
1) связанная с приливом огромных иностранных инвестиций которые увеличивают общую капитализацию страны, что приводит к инфляции роста.
2) связанная с эмиссией денег.
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18.06.2020 13:44 Відповісти
Неважно что Япония имеет сейчас. Речь о тенденциях - а они такие что Япония теряет лидерство, ее товары становятся неконкурентоспособными. И инфляция =0 одна из причин.
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18.06.2020 13:56 Відповісти
Список товаров которые потеряли конкурентоспособность? Они не обосцанный комодитиз производят как украинские быдлоолигархи, а товары дающие иксы от себестоимости.
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18.06.2020 14:11 Відповісти
Зайди в супермаркет электроники и посмотри сколько товаров из Японии, и сравни с тем что было лет 10 назад хотя бы.
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18.06.2020 14:15 Відповісти
товары для нищих японцы не продают, так как на них не сделать иксов? внезапная очевидность. Попробуйте сараи помести, а не умничать на счёт того чего не в состоянии понять из-за вопиющей необразованности.
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18.06.2020 14:17 Відповісти
я ващета сужу по магазинам Европы
Ну ладно, наверное японцы освоили рынок Марса - там марсиане платят дороже.
В сухом остатке - с рынка электроники японцев вышвырнули корейцы и китайцы. Что-то еще осталось?
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18.06.2020 14:44 Відповісти
иди с алкобичами знаниями козыряй мамкин экономист.
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18.06.2020 14:50 Відповісти
слив засчитан. Отдыхай.
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18.06.2020 14:54 Відповісти
считай сливы дурачёк великий мыслитель без базового образования
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19.06.2020 11:20 Відповісти
На сколько надо девальвировать доходы украинцев, чтобы компенсировать непомерные налоги, аппетиты госбыдлоты всех уровней и олигархата?
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16.06.2020 19:41 Відповісти
доходы? до уровня 0. но и это тоже не решит проблем, увы.
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16.06.2020 23:47 Відповісти
Тут без очередного ЗЕ-семинара в Трускавце не разобраться...
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16.06.2020 20:06 Відповісти
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16.06.2020 23:58 Відповісти
а хто это? очередной парикмахер, или фотограф?
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16.06.2020 20:44 Відповісти
Цель у министра понятная,он за бюджет отвечает. Разогнать цены- министру хорошо,он бюджет выполнит. А у 99 процентов наcеления(включая 73 % влюбленных в THe), зарплаты останутся прежними. Хотя,с другой стороны имбецилы должны платить за свой выбор.
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16.06.2020 22:05 Відповісти
Могу поспорить на что угодно, что этот дядя свои сбережения держит в чем угодно, только не в гривне.
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16.06.2020 22:06 Відповісти
Бюджет надо грамотно планировать, а не закладывать туда фантастические цифры . . .
Тратить экономно и на реально необходимые проекты.
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16.06.2020 22:21 Відповісти
Понабирали министров из объявлений...

Смысл равнятся на страны где давно уже "Рыночная экономика" а Украина страна с "Развивающейся экономикой", и это в первую очередь про ментальность населения.
Конечно инфляция будет выгодна олигархам-экспортерам, но стране это на пользу только тогда когда с этого экспорта платятся налоги и часть инвестируется обратно в производство товаров с добавленной стоимостью, иначе это просто предлог для выдавливане соков из рабов и плантаций.
Вообще красиво Зе всех вдувает, открыть рынок земли, обесценить гривну, обанкротить частных фермеров которые сидят в кредитах, сделать амнистию на капитал "своих" коррупционеров из офшоров, скупить землю что бы потом перепродать.
Все легально, это же рынок... Зубожiння
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16.06.2020 22:31 Відповісти
Зебилам доверяющим телевидению олигархов так и надо!
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16.06.2020 22:50 Відповісти
У нас сейчас сложилась катастрофическая ситуация с .........когда ваша шобла начала руководить
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17.06.2020 08:34 Відповісти
Бажаю вам 36,6
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17.06.2020 10:16 Відповісти
а может такое министерство развития экономики разогнать? а заодно разогнать верховную зраду? и ОП?и самого П?
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17.06.2020 10:17 Відповісти
гоните зеленого, тк не то, что он сам доживет до конца каденции, а беда в том, шо народ не дотянет даже до его двух-летия
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17.06.2020 10:35 Відповісти
Ващета оптимальная инфляция - где-то до 3%. А этому дебилу сколько надо - 30%? 300?
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17.06.2020 11:22 Відповісти
А по мне надо для улучшения экономики разогнать (или еще как-то) жадных олигархов!!!
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17.06.2020 11:24 Відповісти

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