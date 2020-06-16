Петрашко вновь заявил о необходимости разогнать рост цен

Ситуация с инфляцией в Украине сложилась катастрофическая, полагает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Об этом Петрашко сказал на пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Макропрогноз, который стал основой бюджета, предусматривает инфляцию в районе 11%. Инфляция НБУ предусматривалась в районе 5-8-6%. У нас сейчас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцией – это очень плохая тенденция", – сказал Петрашко.

По данным Госстата, в годовом измерении инфляция по итогам мая 2020 года замедлилась до 1,7% с 2,1% по итогам апреля, 2,3% по итогам марта. Инфляция в 2019 году составила 4,1%.

"Все страны Евросоюза и США также борются с этим фактом, потому что это означает падение конкурентоспособности и депрессию по зарплатам для работников. И, поскольку Украина не находится в зоне евро и американской, депрессия также относительно торговых балансов. Поэтому мы на сегодня думаем над тем, как стимулировать экономику, в том числе программами, по которым работаем с банками, и президент заявлял о необходимости найти варианты, как банки "додавить", – пояснил министр.

"Нам нужно, чтобы банки начали выдавать средства в экономику, чтобы у нас было увеличено предложение денег", – отметил Петрашко.

В то же время он добавил, что министерство не намерено внепланово пересматривать макропрогноз, хотя и тщательно мониторит ситуацию.

Как сообщалось, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко уже заявлял, что Нацбанк своей излишне жесткой монетарной политикой в ущерб экономике ограничивает инфляцию и прогнозирует ее по итогам года на уровне 6%, тогда как заложенный в госбюджет прогноз Минэкономики составляет 11,6%.

В свою очередь в НБУ подчеркивали, что мозиция Минэкономики о необходимости разгона инфляции выше целевого коридора несет угрозу неконтролируемого роста цен и ударит по самым незащищенным слоям населения, а также не позволит снижать ставки по кредитам.