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Рада одобрила новый закон об электронных коммуникациях

Рада одобрила новый закон об электронных коммуникациях

Верховная Рада приняла за основу проект закона "Об электронных коммуникациях", призванный заменить действующий закон "О телекоммуникациях".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3014 в первом чтении проголосовали 248 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект разработан во исполнение Соглашения об ассоциации с ЕС.

Законопроектом предлагается определить правовую основу деятельности в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра, а также установить полномочия государства по управлению и регулированию деятельности в сфере электронных коммуникаций, а также права, обязанности и принципы ответственности физических и юридических лиц, участвующих в данной деятельности или пользующихся электронными коммуникационными услугами.

В частности, документом предусмотрено ввести уведомительный принцип регистрации субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере электронных коммуникаций, установить исчерпывающий перечень требований к участникам рынка, ввести консультации с участниками рынка по всем вопросам, затрагивающим их интересы, установить процедуру подачи документов в регуляторный орган в электронном виде.

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Авторы законопроекта также считают, что проект документа призван сделать акцент на доступ к инфраструктуре и совместном ее использовании, что существенно снизит затраты на развертывание сетей, установить универсальную услугу, которая обеспечивает доступность, включая и ценовую доступность, к Интернету и голосовой связи, а также ответственность за нарушение законодательства об электронных коммуникациях.

Для регулирования этой сферы предложено создать отдельный регуляторный орган.

Законопроектом также предусматривается создание национального центра оперативно-технического управления коммуникационными сетями Украины в особый период, в условиях чрезвычайного и военного положения.

Автор: 

ВР (2867) законопроєкт (1668) інтернет (1332) парламент (1948)


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