Рада одобрила новый закон об электронных коммуникациях

Верховная Рада приняла за основу проект закона "Об электронных коммуникациях", призванный заменить действующий закон "О телекоммуникациях".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3014 в первом чтении проголосовали 248 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект разработан во исполнение Соглашения об ассоциации с ЕС.

Законопроектом предлагается определить правовую основу деятельности в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра, а также установить полномочия государства по управлению и регулированию деятельности в сфере электронных коммуникаций, а также права, обязанности и принципы ответственности физических и юридических лиц, участвующих в данной деятельности или пользующихся электронными коммуникационными услугами.

В частности, документом предусмотрено ввести уведомительный принцип регистрации субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере электронных коммуникаций, установить исчерпывающий перечень требований к участникам рынка, ввести консультации с участниками рынка по всем вопросам, затрагивающим их интересы, установить процедуру подачи документов в регуляторный орган в электронном виде.

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Авторы законопроекта также считают, что проект документа призван сделать акцент на доступ к инфраструктуре и совместном ее использовании, что существенно снизит затраты на развертывание сетей, установить универсальную услугу, которая обеспечивает доступность, включая и ценовую доступность, к Интернету и голосовой связи, а также ответственность за нарушение законодательства об электронных коммуникациях.

Для регулирования этой сферы предложено создать отдельный регуляторный орган.

Законопроектом также предусматривается создание национального центра оперативно-технического управления коммуникационными сетями Украины в особый период, в условиях чрезвычайного и военного положения.