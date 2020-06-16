Рада одобрила новый закон об электронных коммуникациях
Верховная Рада приняла за основу проект закона "Об электронных коммуникациях", призванный заменить действующий закон "О телекоммуникациях".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3014 в первом чтении проголосовали 248 народных депутатов.
Согласно пояснительной записке к документу, законопроект разработан во исполнение Соглашения об ассоциации с ЕС.
Законопроектом предлагается определить правовую основу деятельности в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра, а также установить полномочия государства по управлению и регулированию деятельности в сфере электронных коммуникаций, а также права, обязанности и принципы ответственности физических и юридических лиц, участвующих в данной деятельности или пользующихся электронными коммуникационными услугами.
В частности, документом предусмотрено ввести уведомительный принцип регистрации субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере электронных коммуникаций, установить исчерпывающий перечень требований к участникам рынка, ввести консультации с участниками рынка по всем вопросам, затрагивающим их интересы, установить процедуру подачи документов в регуляторный орган в электронном виде.
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Авторы законопроекта также считают, что проект документа призван сделать акцент на доступ к инфраструктуре и совместном ее использовании, что существенно снизит затраты на развертывание сетей, установить универсальную услугу, которая обеспечивает доступность, включая и ценовую доступность, к Интернету и голосовой связи, а также ответственность за нарушение законодательства об электронных коммуникациях.
Для регулирования этой сферы предложено создать отдельный регуляторный орган.
Законопроектом также предусматривается создание национального центра оперативно-технического управления коммуникационными сетями Украины в особый период, в условиях чрезвычайного и военного положения.
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