Кабмин обнародовал постановление о порядке аренды коммунального и госимущества

Кабинет министров Украины обнародовал постановление №483 от 3 июня 2020 года, которым утверждается механизм передачи в аренду коммунального и государственного имущества через электронную торговую систему "ProZorro.Продажи".

Постановление обнародовано на сайте Кабмина 16 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Документ утверждает порядок передачи в аренду государственного и коммунального имущества, а также устанавливает, что Фонд госимущества Украины (ФГИ) назначен органом, ответственным за внесение либо отказ вносить в один из перечней, куда включаются те объекты, которые могут быть переданы в аренду по результатам аукциона, и те, которые могут быть переданы в аренду без проведения аукциона.

При этом ГП "ProZorro.Продажи" устанавливается администратором электронной торговой системы.

В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления управляющие органы управления имущества должны передать ФГИ или уполномоченным органам информацию об объектах аренды, полученную от балансодержателей в течение 10 дней.

В свою очередь, ФГИ должен в течение месяца обнародовать полученную информацию на официальных сайтах, печатных ресурсах и автоматизированных системах, а в течение месяца после начала работы электронной торговой системы также внести информацию об объектах, которые не были переданы в аренду.

Балансодержатели и управляющие имуществом должны также обнародовать договоры о правах спользования гос- и коммунальным имуществам, в том числе договора бесплатного спользования, договоры о совместной деятельности и договоры займа в течение месяца.

Дополнение 4 порядка, которое вступит в силу в течение месяца после публикации постановления, определяет АО "Ощадбанк", АО "Укрпошта" и Национальный банк Украины (вместе с уполномоченными им банками, с государственной долей более 75%) как предприятия, учреждения и организации, предоставляющие социально важные услуги населению. Согласно ч. 2 ст. 18 закона Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества" такие организации имеют право продлевать договоры аренды без проведения аукциона.