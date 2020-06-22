Доля продовольственной пшеницы в Украине превысит 50%, – прогноз

Аналитическое агентство "УкрАгроКонсалт" прогнозирует, что в 2020 году в Украине доля пшеницы продовольственного качества в урожае будет более 50%.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "УкрАгроКонсалт" сообщает БизнесЦензор.

"По мнению Елизаветы Малышко, ведущего эксперта рынка зерновых УкрАгроКонсалт, в этом году доля пшеницы продовольственного качества в урожае будет больше 50%", - говорится в сообщении.

Майские дожди улучшили состояние пшеницы на всей территории Украины, кроме крайнего юга. А жаркая погода в июне, сопровождающаяся дождями, благоприятно сказывается и на качестве, и на количестве зерна.

Согласно прогнозным моделям, такие погодные условия сохранятся в ближайшее время, что хорошо для дозревающего зерна ранних яровых, а также для кукурузы и подсолнечника.

В причерноморском регионе стартует уборочная кампания. Первые обкосы начались с озимого ячменя, на пороге начало уборки пшеницы. Старт уборки сопровождается сезонным падением цен. Дополнительное давление оказывают глобальные факторы высоких мировых переходящих остатков, повышение прогнозов урожая пшеницы в России, начало уборки в США и ЕС. Тем не менее, цена пшеницы остается выше аналогичного периода прошлого года на 7-8 долл.

Поскольку уборка начнется с юга, наиболее пострадавшего от засушливых условий весны, первые показатели урожайности будут существенно хуже прошлогодних. При достаточно высоком протеине зерно будет идти щуплым, с низким натурным весом.