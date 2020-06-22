Киев может выделить 30 миллионов для пострадавших от взрыва, – Кличко
Власти столицы готова выделить из резервного фонда города 30 млн гривен для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.
"Я сегодня утром был на совещании у премьер-министра и предложил вариант, как мы можем помочь пострадавшим жителям. Половину средств на жилье для них может предоставить город. А половину - выделить правительство. Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн гривен для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв. Премьер пообещал рассмотреть возможность помощи от государства", - сказал Кличко.
Он сообщил, что в результате взрыва в столичной многоэтажке три человека погибли, судьба еще двух киевлян остается неизвестной.
Как сообщал БизнесЦензор, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе Киева по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.
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