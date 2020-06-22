Минэнерго назначило внеплановую проверку шахты Кропачева

Министерство энергетики проведет внеплановый аудит деятельности госпредприятия "Угольная компания "Краснолиманская", по результатам которого будет определена целесообразность пребывания на должности ее руководителя.

Об этом заявила и.о. министра Ольга Буславец, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам главы Минэнрго, на предприятии возникла кризисная ситуация, в частности, в связи с задолженностью по зарплате и проблемными отношениями между госпредприятием и частной структурой ООО "Краснолиманское".

"Возникшая на шахте ситуация должна быть решена в кратчайшие сроки. Правительство уже приняло решение о приоритетном использовании отечественного угля тепловой генерацией. Кроме этого, госкомпания "Центрэнерго" составит график выплат госшахтам. Это будет способствовать погашению задолженностей, которые возникли из-за политики прежнего руководства генкомпании", – заявила Буславец.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что будет инициировать возбуждение уголовного дела относительно задержек оплаты труда работников ГП "Краснолиманская".

Читайте также: НАБУ искало в офисе Кропачева поставщиков оборудования для госшахт по завышенным ценам. ВИДЕО

Напомним, ООО "Краснолиманская" еще с 2003 года работает на угольных пластах государственной шахты "УК "Краснолиманская". Ее специальное разрешение действительно до конца 2032 года.

Одноименную с государственной шахтой фирму основали менеджеры бизнесмена Игоря Гуменюка – Александр Нелюб и Валерий Дудинов. Позже Гуменюк купил контрольный пакет акций ПАО "Донбассэнерго", по версии СМИ, в пользу старшего сына тогдашнего президента Виктора Януковича – Александра.

После побега Януковича и начала войны в Донбассе "УК "Краснолиманская" контролировалась батальоном "Днепр-1", к финансированию которого был причастен Игорь Коломойский. Позже шахта стала поставлять уголь для "Центрэнерго" по невыгодной посреднической схеме через ООО "Торговый Дом-Ресурс", подконтрольной народному депутату от БПП Сергей Трегубенко. В 2015 году его называли "смотрящим" по угольной отраслью от первого заместителя фракции БПП Игоря Кононенко, давнего бизнес-партнера президента Петра Порошенко.

В августе 2016 года Трегубенко в роли неофициального куратора сменил Виталий Кропачев, которого, по данным СМИ, с Кононенко познакомил нынешний замминистра МВД Антон Геращенко. Кропачев сначала стал совладельцем частной "Краснолиманской", а позже полный контроль перешел к его семье, когда совладелицей фирмы стала его дочь Юлия Кропачева.

Кропачев также стал владельцем углеобогатительных фабрик "Украина", "Россия" и "Мирноградская".

После избрания президентом Владимира Зеленского, Игорь Коломойский сообщил, что "Центрэнерго" возглавил "понятный" ему менеджер Владимир Потапенко. При этом круг поставщиков топлива для "Центрэнерго" изменился и крупнейшими покупателями электроэнергии "Центрэнерго" стали предприятия бизнес-группы "Приват". Госпредприятие продавало электроэнергию на бирже только избранным компаниям, игнорируя более дорогие предложения независимых игроков рынка

Сам Кропачев в феврале в интервью сказал, что сейчас "Центрэнерго" на 90% обеспечено российским углем, его же обогатительные фабрики простаивают с июня прошлого года. Добыча на шахте "Краснолиманская", по данным Кропачева, упала втрое.

В феврале шахтеры "УШ "Краснолиманская" провели акции протесты с требованием показать многомесячные долги по зарплате.