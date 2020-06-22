Зеленский подписал закон об освобождении выпускников школ от итоговой аттестации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года" № 725-IX, который Верховная Рада приняла 18 июня 2020 года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

Целью закона является минимизация рисков заболевания COVID-19 среди учащихся, которые завершают получение полного общего среднего образования, и дальнейшего распространения коронавируса.

Документ вносит дополнения, согласно которым в связи с внедрением карантинных мероприятий учащиеся, завершающие получение общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА).

В то же время, согласно закону, учащиеся, которые завершают обучение в учреждениях среднего образования, имеют право по собственному желанию пройти ГИА, в том числе в форме внешнего независимого оценивания (ВНО).

Таким образом учащиеся получили право выбирать виды оценки результатов их обучения – путем годового оценивания, или государственной итоговой аттестации, или ВНО.

По данным Министерства образования и науки Украины, отмена обязательной государственной итоговой аттестации позволит уменьшить примерно на 27-30% количество участников тестирования и, соответственно, увеличить социальную дистанцию между ними в аудиториях.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.