Сланцевые нефтедобытчики США спишут активы на $300 миллиардов из-за коронавируса

Американские компании, добывающие нефть на шельфе, могут быть вынуждены списать по меньшей мере $300 млрд активов во втором квартале текущего года, говорится в докладе The Great compression: Implications of COVID-19 for the US shale industry консалтинговой компании Deloitte.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Как отмечается в докладе, отрасль серьезно пострадала от пандемии коронавируса в мире, приведшей к падению цен на нефть.

"Воздействие COVID-19 только усиливает давление на сланцевые компании в 2020 году, а волна списаний может привести к самой глубокой консолидации отрасли за всю ее историю в ближайшие 6–12 месяцев", — заявил Дуан Диксон, замдиректора Deloitte по нефтегазовому рынку США.

По подсчетам компании, только в первом квартале текущего года сланцевые нефтедобытчики США списали активы на $38 млрд. За первые же пять месяцев нынешнего года, по данным юридической фирмы Haynes and Boone, уже 18 компаний подали заявления о банкротстве. И количество банкротств в американской сланцевой индустрии в ближайшее время будет только расти.

По подсчетам Deloitte, при уровне цен на нефть в $35 за баррель около трети американских нефтедобытчиков неплатежеспособны. Средняя же цена на нефть во втором квартале составила $27 за баррель.