Снижение учетной ставки до 6% поддержали все члены монетарного комитета НБУ

Решение о снижении учетной ставки с 8% до 6% поддержали все члены Комитета по монетарной политике Национального банка.

Об этом свидетельствуют итоги дискуссии членов Комитета Национального банка в отношении уровня учетной ставки, которая состоялась 10 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Как отмечается в сообщении, в то же время относительно дальнейшей динамики учетной ставки ожидания членов Комитета разделились.

"По мнению подавляющего большинства присутствующих, сохраняется существенная неопределенность, связанная с продолжительностью и интенсивностью карантина, а также скоростью восстановления потребительского спроса и экономической активности как в Украине, так и в мире, которая будет влиять и на инфляционную динамику", – сказано в сообщении.

Так, часть членов КМП не видят перспектив быстрого восстановления потребительского спроса в краткосрочном периоде. В таком случае баланс инфляционных рисков позволит Национальному банку снижать ключевую ставку ниже нейтрального уровня, благодаря беспрецедентным мерам монетарного смягчения в других странах.

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Напротив, некоторые члены КМП не исключали возможности усиления инфляционного давления в достаточно короткой перспективе. Инфляция может ускориться вследствие восстановления потребительского спроса после отмены карантина, рост цен на горючее из-за подорожания нефти, а также постепенного "размораживания" цен на значительное количество услуг.

"В таком случае для недопущения инфляционного всплеска и потери доверия к своим действиям Национальный банк будет вынужден перейти к более сдержанной монетарной политике, а в среднесрочной перспективе – повысить ключевую ставку как минимум до нейтрального уровня" , – отмечается в сообщении.

В то же время несколько членов КМП высказали мнение, что дальнейшая динамика ключевой ставки будет зависеть не только от развития инфляционных процессов, но и от изменения стоимости альтернативных активов. В частности, в условиях снижения процентных дифференциала между валютными и гривневыми активами возникает риск оттока капитала из страны и долларизации экономики. Этот фактор также может сдерживать смягчения монетарной политики.

В НБУ отмечают, что снижение учетной ставки также обсуждалось с точки зрения результативности механизма трансмиссии, поскольку банки будут требовать больше времени для адаптации к новой среде низких ставок.

"Банки осторожно подходят к пересмотру своих процентных политик, прежде всего в розничном сегменте, учитывая отток наличности из банковской системы в начале коронакризиса и вероятности обострения ситуации с пандемией. Кроме этого, во время кризиса растет рисковая надбавка в структуре кредитных ставок", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, правление Национального банка Украины (НБУ) решило снизить учетную ставку на 2 процентных пункта – с 8% до 6% годовых с 12 июня 2020 года. Таким образом, в целом с начала года учетная ставка уменьшилась на 7,5 процентного пункта и достигла самого низкого уровня за всю историю независимой Украины.