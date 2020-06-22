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Зеленский предложил упростить выпускникам с оккупированного Донбасса вступление в вузы

Зеленский предложил упростить выпускникам с оккупированного Донбасса вступление в вузы

Президент Владимир Зеленский инициирует внесение изменений в законодательство для максимального упрощения вступления в высшие учебные заведения выпускникам школ с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента сообщает БизнесЦензор.

"Изменения будут предусматривать, что дети из этих территорий смогут вступать в вузы Украины без внешнего независимого оценивания и иметь возможность поступить во все вузы Украины, а не по ограниченным отдельным списком, как это происходит сейчас", - сообщает Зеленский.

Также сообщает, что Зеленский хочет, чтобы все желающие с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей могли учиться в украинских ЗВО бесплатно, через государственный заказ в пределах квот.

Сейчас такая норма действует только для выпускников из аннексированного Крыма и Севастополя.

"Это - часть нашей государственной политики. Мы боремся за молодежь на тех территориях, мы хотим максимально поощрить таких выпускников переезжать в Украину, вступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования", - сказал Зеленский.

виш (84) Зеленський Володимир (2508) Крим (1066) Донбас (636) випуск (4)


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