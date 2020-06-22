Зеленский внес в Раду законопроект о судебной реформе

Президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления.

Об этом сообщает сайт Верховной Рады, передает БизнесЦензор.

Текст законопроекта № 3711 не опубликован. Президент обозначил документ как неотложный.

Как писал БизнесЦензор, Зеленский обещал, что в изменениях в госбюджет будут сокращены зарплаты чиновников, судей, членов наблюдательных советов и руководства государственных предприятий.

Также Зеленский подписал закон о сокращении количества судей Верховного суда в 2 раза.

Как сообщалось, 16 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1008, предусматривающий, в частности, сокращение состава Верховного суда с 200 до 100 судей. Норма о сокращении количественного состава Верховного суда внесена в закон о судоустройстве и статусе судей.

Законопроект также вносит изменения в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ). В частности, уточняется, что ВККС является коллегиальным органом. Кроме того, законопроект предусматривает изменения в законы об очищении власти, о Высшем совете правосудия (ВСП).

В свою очередь Верховный суд обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой наложить вето на принятый парламентом в целом закон (№1008). В обращении подчеркивается, что "закон формирует потенциальные угрозы независимости всех судей, а его принятие приведет к реальному посягательству на их независимость и будет иметь негативное влияние на действие верховенства права как неотъемлемую составляющую правового государства".