Из Ferrexpo Жеваго уволился еще один топ-менеджер

Директор по маркетингу горнорудной компании Ferrexpo plc с активами в Украине Джейсон Кис объявил, что покинет должность с 30 сентября.

Причиной увольнения в пресс-релизе Ferrexpo указано желание топ-менеджера возглавить буровой бизнес своей семьи, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Джейсон на протяжении многих лет возглавлял отдел маркетинга и продаж группы.

На его место с 1 июля будет назначен многолетний гендиректор по развитию Rio Tinto Iron Ore Бретт Солт, который будет базироваться в Сингапуре.

Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Standard&Poor's Global Ratings (S&P) в июне снизило долгосрочный рейтинг Ferrexpo с "B" до "B-", сохранив прогноз "негативный" из-за ситуации с корпоративным управлением компании. Негативный прогноз указывает на потенциальный ущерб репутации или неблагоприятные операционные или финансовые события компании.

Агентство, в частности, указывает на то, что в марте Ferrexpo раскрыла еще одно внутреннее расследование, связанное с возможным незаконным присвоением средств - на этот раз футбольным клубом (ФК) "Ворскла".

Агентство видит риск того, что украинские или другие органы власти начнут расследование по делу ФК "Ворскла", что может повысить репутационный риск и иметь материальные финансовые последствия или неблагоприятные последствия для операций.

Кроме того, S&P также указывала на повышение риска нестабильности в компании после заявления на годовом собрании 28 мая главы совета директоров Стива Лукаса (Steve Lucas) о решении уйти в отставку с должности председателя и с должности члена совета директоров.

Кроме того, миноритарные акционеры компании не поддержали Виталия Лисовенко в качестве независимого директора в ходе голосования на годовом собрании акционеров, что вызвало еще большую неопределенность в управлении компании.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Крупнейшим акционером компании является бизнесмен Константин Жеваго – 50,3% акций.