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Пандемия коронавируса все еще набирает обороты, – ВОЗ

Пандемия коронавируса все еще набирает обороты, – ВОЗ

Пандемия коронавируса в мире продолжает набирать обороты, и вызванные ею кризисы будут ощущаться десятилетиями.

В этом убежден глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Эта пандемия все еще растет. И мы знаем, что пандемии гораздо тяжелее, чем просто кризис в здравоохранении. Это еще и экономический кризис, и социальный кризис, а во многих странах - еще и политический кризис. Его последствия будут ощущаться еще десятилетия", - заявил Гейбрейесус, выступая на виртуальном форуме здравоохранения, организованном ОАЭ. 

Согласно данным портала Worldometers, за время пандемии в мире заразилось коронавирусом более 9 млн человек. Около 471 тыс. человек скончалось, еще 4,8 млн выздоровели. В частности, сложная обстановка в настоящее время сохраняется на американском континенте.

Автор: 

ВООЗ (57) коронавірус (3210)


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