"Укрзализныця" назначила нового главу Киевского вагоноремонтного завода
Новым руководителем АО "Киевский электровагоноремонтный завод" с 17 июня назначен Роман Железняк, он уже приступил к выполнению своих должностных обязанностей.
Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", смена руководителя АО "КЭВРЗ" зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, передает БизнесЦензор.
В то же время в компании отмечают, что 18 июня на завод не был допущен член наблюдательного совета "Укрзализныци" для представления коллективу нового руководителя.
"Сейчас новый руководитель предприятия Роман Железняк знакомится с состоянием дел завода и уже в ближайшее время представит концепцию его развития. В частности, перед руководителем поставлена задача увеличить объемы хозяйственной деятельности и повысить уровень заработной платы работников, сохранить рабочие места, повысить финансовую эффективность завода и прекратить злоупотребления в хозяйственной деятельности", – сказано в сообщении.
Согласно приведенной справке, Железняк до последнего времени возглавлял начальник ОСП "Черкасский путевой ремонтно-механический завод" филиала "Центр по ремонту и эксплуатации путевых машин".
Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" прекратила полномочия Василия Дутчака в должности и.о. председателя правления АО "Киевский электровагоноремонтный завод" из-за выявленных нарушений.
В частности, завод превысил на 7 млн грн плановые расходы на закупку запчастей для ремонта электропоездов.
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