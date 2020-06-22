"Укрзализныця" назначила нового главу Киевского вагоноремонтного завода

Новым руководителем АО "Киевский электровагоноремонтный завод" с 17 июня назначен Роман Железняк, он уже приступил к выполнению своих должностных обязанностей.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", смена руководителя АО "КЭВРЗ" зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, передает БизнесЦензор.

В то же время в компании отмечают, что 18 июня на завод не был допущен член наблюдательного совета "Укрзализныци" для представления коллективу нового руководителя.

"Сейчас новый руководитель предприятия Роман Железняк знакомится с состоянием дел завода и уже в ближайшее время представит концепцию его развития. В частности, перед руководителем поставлена ​​задача увеличить объемы хозяйственной деятельности и повысить уровень заработной платы работников, сохранить рабочие места, повысить финансовую эффективность завода и прекратить злоупотребления в хозяйственной деятельности", – сказано в сообщении.

Согласно приведенной справке, Железняк до последнего времени возглавлял начальник ОСП "Черкасский путевой ремонтно-механический завод" филиала "Центр по ремонту и эксплуатации путевых машин".

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" прекратила полномочия Василия Дутчака в должности и.о. председателя правления АО "Киевский электровагоноремонтный завод" из-за выявленных нарушений.

В частности, завод превысил на 7 млн грн плановые расходы на закупку запчастей для ремонта электропоездов.