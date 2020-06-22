"Укргаздобыча" планирует одолжить $30 миллионов у "Альфа-Банка"

"Нафтогаз Украины" согласовал открытие "Укргаздобычей" кредитной линии у "Альфа-Банка" с лимитом, эквивалентным $30 млн.

Предельная процентная ставка по кредиту в гривне может составить 16%, в долларах – 6,7%, в евро – 4,95% годовых, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Залогом по кредиту выступят имущественные права по договору продажи газа в адрес НАК "Нафтогаз Украины".

Срок действия кредитной линии – 3 года.

100% акций "Укргаздобычи" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины". В 2019 году "Укргаздобыча" добыла 14,9 млрд кубометров газа (70,9% от общего объема добычи в стране), 478 тыс. тонн нефти с газоконденсатом.

Компания владеет Шебелинским ГПЗ – одним из двух работающих в стране нефтеперерабатывающих заводов с годовым объемом переработки сырья в районе 500 тыс. тонн. В 2019 году завод произвел 149 тыс. тонн бензинов (+14% к 2019 году) и 88 тыс. тонн дизтоплива (+4%).