IFC выделит "Галнафтогазу" кредит на $35 миллионов

Международная финансовая корпорация (IFC) выделит своему давнему клиенту АО "Концерн "Галнафтогаз" долгосрочный корпоративный заем $35 млн для финансирования капитальных затрат в 2020-2022 годы и пополнения оборотного капитала.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на материалы IFC, передает БизнесЦензор.

Совет директоров утвердил этот проект 18 июня этого года.

Предполагается, что средства будут направлены на расширение программы "Галнафтогаза" по снабжению аграриев топливом и удобрениями вдвое (до 200 клиентов), улучшение логистической инфраструктуры, а также рост и модернизацию 7 нефтебаз и около 100 АЗС, включая установку электрических зарядных станций.

В документах указывается, что IFC было предложено предоставить кредит на сумму $70 млн, а общая стоимость проекта оценивается в $135 млн.

Неделей ранее подобный проект на такую же сумму в $35 млн для "Галнафтогаза" утвердил Европейский банк реконструкции и развития, являющийся миноритарием компании.

Капитальные инвестиции будут включать в себя новые АЗС под брендом OKKO, новое хранилище сжиженного газа (LPG) в Броварах и два хранилища для бензина и дизельного топлива в Херсоне на реке и железной дороге. Согласно материалам, ж/д хранилище в Херсоне было приобретено недавно.

IFC указывает, что "Галнафтогаз" является крупнейшей в Украине компанией по розничным продажам автотоплива и третьей - по количеству АЗС. Согласно документам, по состоянию на декабрь 2019 года компания владела и эксплуатировала 11 нефтебаз (две из которых планируется закрыть) и 402 АЗС, из которых 357 АЗС под маркой ОККО. В минувшем году "Галнафтогаз" продала 849 тыс. тонн нефтепродуктов (включая сжиженный газ) в розничном сегменте, получив EBITDA в размере $151 млн при выручке в $1,6 млрд. В компании занято около 9 тыс. человек, и ее штат вырос на 800 человек с 2018 года.

IFC отмечает, что с августа 2018 года омбудсмен (Compliance Advisor Ombudsman, CAO) рассматривал жалобу на "Галнафтогаз" из-за конфликта вокруг АЗС на Ревуцкого в Киеве, однако в апреле 2020 года дело было закрыто. В рамках проекта "Галнафтогаз" разработает к концу года План взаимодействия с заинтересованными сторонами (SEP) на основе соответствующего Руководства по эффективной практике IFC, чтобы избегать подобных конфликтов в будущем.

Холдинговой компанией "Галнафтогаза" выступает GNG Retail Public Limited, которой принадлежит 90% акций. Основателем и конечным бенефициаром группы является Виталий Антонов, а миноритарным пакетом акций GNG Retail Public Limited владеет ЕБРР.