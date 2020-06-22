"Нафтогаз" повысил цену на газ для промышленности на 10%
НАК "Нафтогаз Украины" в июне повысит цену на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 9,7% (на 314,4 грн) по сравнению с ценой текущего месяца – до 3,57 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС).
Об этом свидетельствует прейскурант на сайте "Нафтогаза", передает БизнесЦензор.
Указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. кубометров в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100% "дочек" НАК.
Для других покупателей цена в следующем месяце увеличится на 8,7% (на 331,6 грн) – до 4,15 тыс. грн за 1ыс. кубометров (с НДС).
Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" в июне 2020 года снизил цену на природный газ для промышленных потребителей на 21%, по сравнению с текущей ценой, – до 3 255,6 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС).
Напомним, в Украине с 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
Цены НАК в июне, которые на 20% ниже майских, являются рекордно низкими с момента отмены госрегулирования.
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И про наведение порядка согласен, только нужен кто-то кто разбирается, вроде ЮВТ, которая уже наводила порядок.
У кап экономики с этим получше. Только не путайте то что у нас с кап экономикой
И не соглашусь, что самый главный - мужик работающий у скважины. Если это понятие немного обобщить, то в самом ближайшем будущем вы начнете наблюдать как мужики работающие у скважины вообще теряют работу (это не конкретно об этой специальности). Такое положение вещей приведет к росту всякого рода марксистских движений и как пойдет дальше одному богу известно. Вот только все такие движения не дают ответов на те вызовы, которые встают перед человечеством... Собственно пока мало у кого вообще пытается найти какие-то ответы.