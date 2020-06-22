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"Нафтогаз" повысил цену на газ для промышленности на 10%

НАК "Нафтогаз Украины" в июне повысит цену на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 9,7% (на 314,4 грн) по сравнению с ценой текущего месяца – до 3,57 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС).

Об этом свидетельствует прейскурант на сайте "Нафтогаза", передает БизнесЦензор.

Указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. кубометров в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100% "дочек" НАК.

Для других покупателей цена в следующем месяце увеличится на 8,7% (на 331,6 грн) – до 4,15 тыс. грн за 1ыс. кубометров (с НДС).

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" в июне 2020 года снизил цену на природный газ для промышленных потребителей на 21%, по сравнению с текущей ценой, – до 3 255,6 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС).

Напомним, в Украине с 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Цены НАК в июне, которые на 20% ниже майских, являются рекордно низкими с момента отмены госрегулирования.

Автор: 

газ (7932) Нафтогаз (3315) промисловість (447) ціни (3453)


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22.06.2020 16:08 Відповісти
беня з зелею починають набивати кішені
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22.06.2020 17:06 Відповісти
И где здесь "рыночное ценообразование"? Мировая цена на газ 1.6 долл. за 2.6 м.куб. (цена добычи,перевозки,+прибыль) Специально все запутали,чтобы невозможно было разобраться в махинациях,примерно 1 куб.м=50 центов(12 грн). Итого 1000м.куб. газа стоит 1200грн. Это биржевая цена. А наш газ,украинской добычи-вообще бесплатный(платежка №1),государственный(20 млрд. куб.м добываем),принадлежит всему народу(ст.13 Конституции Украины).Скважины-государственные,газ-общенародный,бесплатный,сам течет в государственную ГТС и передается через компрессорные станции,обслуживаемые государственными облгазами(платежка №2) потребителям,бытовым и промышленным и в хранилища.Какую роль в этом процессе играют паразитические прокладки АО,ООО(платежка №1)? Их роль в этом процессе? Создавать видимость нужности,типа как козе 5я нога? . С какого боку к трубе незаконно присосались многочисленные паразиты-"розничные рыночные регуляторы",посаженные на шею потребителям и экономике-АО,ООО и пр "Рога с копытами" законами 2018г, в нарушении ст.13 Конституции Украины-вопрос КСУ. Понятно что эти паразиты стали оправдывать свою нужность,организуя всякие лохобиржи,где бесплатный газ умудрялись продавать по 4500 грн.за 1000 куб.м,,по космической цене,ничем не оправданной и взятой с потолка. Даже видавшая виды ЮВТ возмущалась таким нахальством,за что и нападки от клопов. Все эти незаконные "замены счетчиков" на электронные, давно не являющихся приборами учета,а являющиеся мошенническими приспособлениями- наперстками ,через которые АО,ООО паразиты дурят потребителей(бытовых и промышленных),ставя задачи своим штатным программистам на дистанционное изменение корректирующих коэффициентов через известную им систему паролей(для этого и меняют счетчики),как в энерго,так и в газоснабжении.И весь этот открытый грабеж крышуется кучей "контролирующих структур".Как то надо наводить порядок в этом вопросе и денежные потоки перенаправлять из карманов "Кореек" и "Бендеров" в бюджет Украины. Всем добра.
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22.06.2020 17:22 Відповісти
Классно у вас получается. Газ сам добывается, сам течет, сам перекачивается... Ни люди в этом процессе не участуют, ни оборудование... Про прокладки согласен.
И про наведение порядка согласен, только нужен кто-то кто разбирается, вроде ЮВТ, которая уже наводила порядок.
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22.06.2020 19:09 Відповісти
Сережа участвуют,как же без них.Об этом в статье здесь же в цензоре- https://biz.censor.net/resonance/3200656/andreyi_favorov_samyyi_vajnyyi_ne_naftogaz_samyyi_vajnyyi_mujik_kotoryyi_rabotaet_ryadom_so_skvajinoyi.+ государственный деятель,стоящий на позициях закона(можно ЮВТ),который не противоречит ст13 Конституции Украины,+гос.регулирование балансов в энергетике,нарушенное антиконституционными законами 2018г + воля наполнять бюджет страны законными путями через реальную экономику,а у нас сейчас при разрухе экономики "реформаторами" ВВП 150 млрд.долл,а при плановой экономике без паразитов был бы 10 трлн.долл(80% от ВВП Китая). Как то так .
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22.06.2020 19:34 Відповісти
Я не отношусь к тем кто верит в плановую экономику. Плановая экономика не может функционировать. И не только потому, что не дает ответа сколько должен стоить каждый товар, но даже не дает ответа сколько трусов пошить в клетку, а сколько в горошек
У кап экономики с этим получше. Только не путайте то что у нас с кап экономикой

И не соглашусь, что самый главный - мужик работающий у скважины. Если это понятие немного обобщить, то в самом ближайшем будущем вы начнете наблюдать как мужики работающие у скважины вообще теряют работу (это не конкретно об этой специальности). Такое положение вещей приведет к росту всякого рода марксистских движений и как пойдет дальше одному богу известно. Вот только все такие движения не дают ответов на те вызовы, которые встают перед человечеством... Собственно пока мало у кого вообще пытается найти какие-то ответы.
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23.06.2020 00:42 Відповісти
Так и не понял из статьи, так подняли цену на 10% или снизили на 21%????
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22.06.2020 19:11 Відповісти
Право регулювати ціну на газ держава передала монополістам. Навіщо нам така держава. Спочатку організуй вільний, цивілізований ринок, а потім відмовляйся від прав.
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23.06.2020 11:04 Відповісти

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