"Нафтогаз" снизил цены на газ для населения еще на 6%

Цена поставки НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для нужд населения и производителей тепла в июне 2020 года составит 2 142 грн за кубометр (без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов), что на 5,9% меньше, чем в мае (2 276 грн).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, в мае 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, снизилась до 2,3 грн за кубометр (без учета НДС, наценки сбытовых компаний и расходов на транспортировку), что на 21% меньше по сравнению с апрелем.

Напомним, 25 апреля Кабинет министров продлил до 1 мая 2021 года возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии, и до 1 июля 2020 года – для нужд населения и религиозных организаций.

Кабмин также продлил обязательство НАК приобретать газ у своих "дочек" - "Укргазвыдобування" и "Черноморнафтогаз" - для формирования ресурса населению до 1 июля 2020-го, тепловикам – до 1 мая 2021-го.

Ранее действующие обязательства операторов газотранспортных систем и поставщиков газа, купленного у НАК для населения, также продлены до 1 июля 2020 года.